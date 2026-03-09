Secondo la polizia norvegese l’esplosione all’ambasciata statunitense di Oslo potrebbe essere stata un atto terroristico

La polizia norvegese e gli esperti forensi sono intervenuti all’ambasciata statunitense di Oslo per indagare sull’esplosione avvenuta durante la notte. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato un atto terroristico. Le forze dell’ordine stanno analizzando i reperti raccolti sul posto per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

Secondo la polizia norvegese e gli esperti forensi, che si trovano all'ambasciata statunitense di Oslo per indagare sull'esplosione avvenuta durante la notte, quanto accaduto potrebbe essere stato un atto terroristico. L'edificio, nel cuore della capitale della Norvegia, ha subito lievi danni dopo lo scoppio nelle prime ore di domenica, ma fortunatamente non ci sono feriti. "Una delle ipotesi è che si tratti di un atto terroristico, ma non ne siamo del tutto certi", ha dichiarato Frode Larsen, capo dell'unità congiunta di investigazione e intelligence della polizia. Parlando con l'emittente pubblica NRK, ha poi aggiunto che "dobbiamo essere aperti alla possibilità che ci possano essere altre cause dietro quanto accaduto".