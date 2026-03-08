Esplosione all’ambasciata USA di Oslo la polizia indaga su una possibile missione su commissione

Nella notte di domenica, un’esplosione ha danneggiato un edificio vicino all’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo. La polizia locale sta conducendo indagini per determinare se si tratti di un attentato pianificato con intento mirato. Attualmente, non sono state rese note altre informazioni sul possibile responsabile o sulle motivazioni dietro l’accaduto.

La polizia di Oslo sta indagando per capire se l’esplosione avvenuta domenica sera nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale norvegese possa essere stata un’azione organizzata su commissione. A confermarlo è stato Frode Larsen, capo dell’Unità congiunta di investigazione e intelligence, in dichiarazioni riportate dal quotidiano norvegese Dagbladet. Secondo gli investigatori, tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un attacco mirato contro la sede diplomatica americana, in un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti e da precedenti episodi simili nei Paesi nordici. L’ipotesi di un attacco commissionato. Le autorità norvegesi stanno conducendo un’indagine ad ampio raggio per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Cosa sappiamo dell’esplosione avvenuta all’ambasciata Usa di OsloOslo, 8 marzo 2026 – La guerra impazza nel Golfo Persico con raid aerei israeliani e lanci di missili e droni iraniani.

