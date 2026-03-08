Guerra in Iran | Guida suprema è stata scelta Esplosione a Oslo colpito portone ambasciata Usa Kuwait | torre in fiamme

In Iran, si è svolta la votazione per eleggere la nuova Guida Suprema, con una scelta ormai ufficiale. A Oslo, un’esplosione ha colpito il portone dell’ambasciata statunitense, provocando danni. Nel Kuwait, una torre è andata in fiamme, senza ulteriori dettagli disponibili. Questi eventi sono stati confermati da fonti ufficiali e agenzie di stampa.

TEHERAN – L’ayatollah Seyed Ahmad Alamolhoda, membro dell’Assemblea degli Esperti, ha dichiarato oggi che le elezioni per la prossima Guida Suprema dell’Iran si sono svolte e che il leader è stato eletto. “Le elezioni per eleggere la Guida Suprema si sono svolte, la guida è stata scelta”, ha dichiarato Alamolhoda, citato dall’agenzia di stampa Mehr. L’ayatollah ha precisato che ora spetta al capo della Segreteria dell’Assemblea degli Esperti, Hosseini Bushehri, rendere pubblica la decisione. OSLO – Una violenta esplosione si è verificata poco dopo l’una di notte nei pressi dell’ambasciata Usa a Oslo. Un ordigno ha causato “lievi danni materiali” a uno degli ingressi dell’ambasciata statunitense. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

