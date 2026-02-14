Il Monteroni affronta oggi la sfida Rosia-Cetona per recuperare i punti persi nelle ultime partite di Seconda Categoria. La squadra cerca di risalire in classifica dopo alcune sconfitte consecutive, puntando su una vittoria che potrebbe cambiare il suo andamento stagionale. Nel frattempo, il Castellina in Chianti si prepara a sfidare in casa il San Polo, con l’obiettivo di ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico. La giornata numero 21 del campionato inizia alle 15.

In programma gli incontri della giornata numero 21 del campionato di Seconda categoria (ore 15). Nel girone E, il Castellina in Chianti cercherà di ottenere il massimo nell’incontro casalingo con il San Polo: sfida in ambito chiantigiano. Il Gracciano, in cerca di punti fondamentali per risalire posizioni, sarà invece ospite sul campo di gioco di Sambuca Val di Pesa. Lo Staggia dovrà recarsi sull’insidioso rettangolo del San Giusto Le Bagnese. Nel raggruppamento della lettera L, spicca la sfida tra il Rosia capolista e il Cetona quarta forza. Per l’ Olimpic l’ostacolo ha nome Buonconvento nel match che sarà disputato a Sarteano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria. C’è Rosia-Cetona. Operazione riscatto per il Monteroni

Questa mattina, la squadra di Rosia ha portato a casa una vittoria convincente, segnando quattro gol e lasciando poco spazio agli avversari.

Nella nona giornata del girone F di seconda categoria, la Garibaldina si conferma in testa alla classifica, vincendo 4-0 contro il Bottagna e allungando sui rivali.

