Novità Citroen Berlingo 2026 arriva il diesel | allestimenti e prezzi

Citroen ha deciso di rimettere il motore diesel sulla Berlingo 2026, una scelta che risponde alle esigenze degli automobilisti italiani. La casa ha annunciato il ritorno del motore da 100 CV, che si affiancherà alla versione elettrica già proposta sul mercato. Un esempio concreto di questa novità è la disponibilità di un allestimento con il nuovo motore diesel, che sarà acquistabile già dalla fine di quest’anno.

Citroen Berlingo Ritorna Diesel nel 2026: Una Mossa Strategica per il Mercato Italiano. Citroen ha ampliato la gamma della Berlingo reintroducendo un motore diesel da 100 CV, affiancandolo alla versione elettrica già disponibile. La decisione, parte di una più ampia revisione strategica da parte di Stellantis, mira a rispondere alle esigenze di una clientela che ricerca efficienza e costi di gestione contenuti, soprattutto per chi percorre lunghe distanze. I prezzi della nuova Berlingo diesel partono da 26.230 euro. Un Cambiamento di Strategia per Stellantis. La reintroduzione del diesel rappresenta un cambio di passo per Stellantis, guidata dal CEO Antonio Filosa.