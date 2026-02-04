Tapis roulant aeroporto costi lievitati e stop al progetto | accuse incrociate tra Salis e Bucci

Il progetto del tapis roulant che doveva collegare l’aeroporto di Genova con la stazione di Erzelli resta bloccato. Dopo mesi di attese, le polemiche tra Salis e Bucci si fanno sempre più intense, mentre i costi sono lievitati. Il Comune ha deciso di fermare tutto, lasciando in sospeso un collegamento che avrebbe semplificato gli spostamenti di tanti pendolari e viaggiatori.

Si blocca il progetto del tapis roulant - o moving walkaway - che doveva collegare l'aeroporto di Genova e la stazione ferroviaria di Erzelli.L'opera era stata stimata in 29 milioni di euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da spendere entro il 2025.

