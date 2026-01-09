Sabato 10 e domenica 11 gennaio, su Canale 5, torna Verissimo con un episodio speciale. Tra gli ospiti, Andrea Sempio, coinvolto nel caso del delitto di Garlasco, sarà presente per un'intervista. L'appuntamento offre l'opportunità di approfondire una vicenda giudiziaria di grande interesse, in un contesto di dialogo diretto e senza enfasi.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio su Canale 5, primo weekend del 2026 in compagnia di Verissimo. E per l'occasione la padrona di casa avrà come ospite Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo si parlerà dei quarant'anni di carriera e il personale percorso di un'attrice molto amata: Claudia Gerini, a breve nelle sale con il film “Prendiamoci una pausa”. Nel giorno del suo compleanno sarà in studio il ballerino e coreografo di fama internazionale Giuseppe Giofré, accompagnato da mamma Rossella.E ancora, sarà ospite, con la sua storia, Mariana Rodriguez, la modella e attrice venezuelana che interpreta la fidanzata di Checco Zalone nel suo ultimo film “Buen Camino”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, Andrea Sempio si gioca tutto da Silvia Toffanin

Leggi anche: Verissimo: Evelina Sgarbi torna da Silvia Toffanin. Tutti gli ospiti del weekend

Leggi anche: Silvia Toffanin stizzita da Diego Dalla Palma a Verissimo: “Avrei voluto mia madre in vita un giorno in più”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Garlasco, Andrea Sempio si è raccontato a Verissimo. Gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio - Lasciate alle spalle le feste natalizie e la versione “Storie”, fatta soprattutto di repliche, ... ilmessaggero.it