Scuola dell’infanzia di Fregene Onorati | Il boschetto non è area scolastica non possiamo intervenire

L’amministrazione comunale di Fiumicino ha chiarito che il boschetto vicino alla scuola dell’infanzia di Fregene non è considerato un’area scolastica e per questo motivo non può essere oggetto di interventi da parte delle autorità scolastiche. La precisazione arriva in risposta alle polemiche riguardanti il mancato ripristino del verde, con i responsabili che ribadiscono la loro posizione e le competenze.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – In merito al presunto mancato ripristino del boschetto adiacente alla scuola dell’infanzia di Fregene, l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati chiarisce che l’area non rientra nel lotto scolastico: “Le verifiche cartografiche effettuate dagli uffici tecnici – spiega – evidenziano che l’area boschiva citata ricade all’interno della lecceta ed è una particella distinta ed esterna al perimetro catastale dell’istituto L’unica area di pertinenza diretta della scuola è quella del plesso scolastico stesso, già oggetto delle normali attività di manutenzione, ordinarie e straordinarie.” Proprio per questo l’area non rientra nel contratto di manutenzione delle pertinenze scolastiche comunali e l’amministrazione non può programmare interventi su uno spazio che non ha destinazione d’uso scolastica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

