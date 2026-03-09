Fregene nell’area Fellini spunta l’albero dell’impiccato con un cappio

A Fregene, nell’area Fellini, è stato segnalato un albero con un cappio attaccato. La scoperta è avvenuta il 9 marzo 2026 e ha attirato l’attenzione di residenti e passanti. Le autorità sono state informate e stanno verificando la situazione. La presenza di questo elemento ha suscitato preoccupazione tra chi frequenta quella zona.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – "È di un certo interesse leggere questa breve storia che mira a rendere il giusto tributo al lavoro delle istituzioni del territorio delegate all'ordine pubblico. Nel pomeriggio di sabato scorso 6 marzo- quindi appena 3 giorni fa – veniva pubblicata sulla chat privata dell'Associazione Autonomia da Fiumicino una foto dal sapore un po' macabro: si trattava di un albero con un cordone legato a forma di cappio, esattamente come anticamente avveniva per le impiccagioni pubbliche, o come ancora oggi purtroppo avviene – in casi per fortuna sporadici – in alcuni ns. Istituti di pena", è quanto si legge in un comunicato firmato dal presidente Piero Strocchi.