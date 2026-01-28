Il Chelsea ha annunciato ufficialmente di aver rescisso il contratto con Raheem Sterling. L’attaccante inglese, ora senza squadra, lascia i Blues dopo aver concluso il suo percorso in modo improvviso. La decisione è stata comunicata direttamente dal club sul sito ufficiale.

Il Chelsea ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale di aver rescisso il contratto di Sterling con la punta inglese che è attualmente svincolata. Calciomercato, ufficiale la rescissione di Sterling (Ansa Foto) – calciomercato.it Accostato a diverse squadre, tra cui anche alcune italiane, l’attaccante inglese è alla ricerca di una nuova sistemazione per la seconda parte della stagione con la punta pronta a ripartire da un altro campionato che non sia la Premier League. Questo il comunicato con il quale la società londinese ha salutato l’attaccante classe 1994: “Raheem Sterling ha lasciato oggi il Chelsea Football Club di comune accordo, ponendo fine a tre stagioni e mezzo come nostro giocatore, dopo aver firmato nell’estate del 2022 quando è stato trasferito dal Manchester City. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ufficiale: Sterling rescinde il contratto con il Chelsea

Approfondimenti su Sterling Chelsea

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente la fine del contratto con Raheem Sterling.

Thiago Silva si separa ufficialmente dal Fluminense, con cui ha deciso di interrompere il suo contratto anticipatamente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sterling Chelsea

Sterling ha rescisso col Chelsea, ora è libero! Il Napoli potrebbe prenderlo a zeroRaheem Sterling si è svincolato dal Chelsea ed è libero di scegliere la sua prossima squadra. Dopo diversi anni, l'attaccante inglese classe 1994, in passato già tesserato da Liverpool, Manchester Cit ... msn.com

Sterling lascia il Chelsea, ufficiale la risoluzione del contratto: dove può andareQuesto il comunicato pubblicato dal Chelsea sul proprio sito ufficiale: Raheem Sterling ha lasciato oggi il Chelsea Football Club di comune accordo, concludendo così tre stagioni e mezzo come nostro ... calciomercato.com

Raheem Sterling torna sul mercato degli svincolati. Ufficiale l'addio al @ChelseaFC bit.ly/4k7jHUb x.com

Le dichiarazioni del giornalista al canale ufficiale Youtube di AreaNapoli.it: "Sterling è un grande calciatore, ma la decisione finale spetterà ad Antonio Conte" - facebook.com facebook