Qualiano PNRR e cantieri fermi | scatta l’interrogazione di Porcelli

Massimiliano Porcelli ha presentato un’interrogazione a causa dei ritardi nei cantieri del PNRR e dei lavori di ripristino stradale nel Comune di Qualiano, dopo l’intervento di posa della fibra ottica. La mancanza di avances visibili preoccupa residenti e commercianti, che attendono ancora le riparazioni promesse. La situazione ha generato disagio tra chi ha bisogno di tornare alla normalità. I lavori sono ancora in sospeso, nonostante le promesse fatte.

© Puntomagazine.it - Qualiano, PNRR e cantieri fermi: scatta l’interrogazione di Porcelli

Il consigliere M5S Massimiliano Porcelli chiede chiarimenti su ritardi dei cantieri PNRR e ripristini stradali dopo la fibra ottica nel Comune di Qualiano. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Porcelli ha presentato un’interrogazione formale diretta all’Assessore Onofaro per fare luce sullo stato dei cantieri PNRR e sulle condizioni della rete stradale di Qualiano, denunciando ritardi, criticità amministrative e ripristini non conformi dopo la posa della fibra ottica. Una richiesta articolata che punta a ottenere risposte precise dall’amministrazione comunale e dagli uffici tecnici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Qualiano, fattura “extra” a Multiservizi: l’acceso agli atti di PorcelliIl consigliere comunale di Qualiano, Porcelli, ha chiesto di vedere i documenti relativi a una fattura PNRR Istruzione, la corsa contro il tempo a otto mesi dalla scadenza: spesa al 36%, studentati fermi al palo e affidati ai privati, mentre il Sud arranca sui cantieri dei nidiA otto mesi dalla scadenza, il PNRR Istruzione mostra ritardi significativi, con una spesa al 36% e pochi progressi sugli studentati.