ITS Academy firmato il decreto per ulteriori 136 milioni su orientamento e formazione Valditara | Rafforziamo filiera strategica per giovani e sistema produttivo

Ammontano a oltre 136 milioni le risorse che il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha destinato per rafforzare la riforma della filiera tecnologico-professionale, promuovendo il potenziamento dei percorsi formativi e dell'orientamento degli ITS Academy. Il decreto prevede la destinazione di una quota di oltre 121 milioni per la realizzazione di percorsi destinati a formare le nuove figure professionali introdotte dalla riforma del sistema degli ITS Academy e previste nel nuovo repertorio varato dal Ministero nelle aree dell'energia, della mobilità e della logistica, della chimica e delle nuove tecnologie della vita, del sistema agroalimentare, del sistema casa e dell'ambiente costruito, della meccatronica, del sistema moda, dei servizi alle imprese, delle tecnologie per i beni culturali, delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati. Iltempo.it

