Firmato il nuovo contratto per la scuola | aumenti arretrati e bonus per docenti e personale Ata

È finalmente arrivata l'attesa firma definitiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale docente e Ata delle scuole italiane. L'intesa riguarda il triennio 2022-2024, mentre sono ancora in corso le contrattazioni sindacali per il 2025-2027. Il nuovo Ccnl era stato. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Aumenti scuola, firmato il nuovo contratto: le tabelle con il calcolo degli arretrati per i docenti

Leggi anche: Anief firma il contratto scuola 2022-2024: aumenti di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA con arretrati fino a 1.948 euro lordi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Contratto scuola 2022-24, dopo l'ok del governo, arriva quello della Corte dei Conti. Firma definitiva il 23 dicembre; Nuovi arrivi in Agenzia: in ingresso 3.300 neoassunti; firmato contratto di acquisizione di 12 aerei M-346 F Block 20 per l’Austria; Aumenti per i dipendenti pubblici: il nuovo contratto Funzioni Centrali 2025-2027.

Scuola, firmato il nuovo contratto: aumenti da 150 euro per i prof e 110 per gli Ata - Con il nuovo anno arriveranno aumenti di 150 euro al mese per i docenti e 110 euro al mese per gli Ata nonché arretrati pari, rispettivamente, a 1. ilsole24ore.com