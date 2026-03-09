Screening gratuiti per l' epatite C | appuntamento nel salone municipale

Poche settimane fa, il sindaco di Bellona ha annunciato un programma di eventi dedicati alla prevenzione sanitaria, tra cui screening gratuiti per l’epatite C. L’iniziativa si svolgerà nel salone municipale e mira a offrire ai cittadini l’opportunità di effettuare controlli senza costi. La presenza di queste iniziative segue l’annuncio di un calendario di promozione della salute da parte dell’amministrazione comunale.

Poche settimane fa il sindaco di Bellona, in occasione della Giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, aveva preannunciato un fitto calendario di eventi organizzato dall’amministrazione comunale e finalizzato a screening gratuiti per i cittadini. Non si è fatto smentire Giovanni Sarcinella, visto che in un mese arriva il terzo appuntamento con la prevenzione: questa volta la giornata sarà dedicata all’epatite C e mercoledì 11 marzo, con inizio alle ore 13 nel salone municipale di Bellona, sarà possibile effettuare il test gratuito. L’amministrazione comunale procede nel suo programma di realizzare occasioni per sensibilizzare la popolazione sull'importanza degli screening come strumenti di tutela della salute. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Sinfonie in Salone: il quarto appuntamento nel Salone dei Marmi del ComuneAmpio spazio sarà dedicato alle grandi colonne sonore del cinema, con brani iconici come C’era una volta il West, Giù la testa e Il buono, il brutto...

Tutela della salute degli operatori della Polizia Municipale: screening gratuiti sulle patologie tiroideeScreening tra gli agenti della Polizia Municipale, questa mattina, per la prevenzione delle malattie tiroidee, presso il comando di via Santa Colomba.

Contenuti e approfondimenti su Screening gratuiti

Temi più discussi: Screening gratuiti per malattia renale cronica all’Ospedale San Raffaele; Afas a Perugia screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno: le date e dove; Screening reni gratuito al Policlinico San Pietro (BG); Abbattimento liste d'attesa: 75 mila richiami in un mese, screening gratuiti per le donne.

Screening gratuiti per l'epatite C: appuntamento nel salone municipaleIl sindaco Sarcinella: Nel giro di poche settimane abbiamo organizzato il terzo appuntamento con la prevenzione. Il giorno 11 marzo ci sarà la possibilità di sottoporsi ad un test veloce, non doloros ... casertanews.it

Screening gratuiti per la Giornata Mondiale del ReneIl 12 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Rene, un appuntamento internazionale dedicato alla sensibilizzazione su una patologia ad alta prevalenza: la malattia renale cronica, che interessa ... ilikepuglia.it

Giornata mondiale del rene, screening gratuiti all’ospedale di Campostaggia... - facebook.com facebook

Screening gratuiti audiologici: a Casa Sollievo esaminati 75 pazienti tra i 21 e gli 86 anni I risultati dell'iniziativa del 3 marzo, in occasione Giornata Mondiale dell'Udito, e i consigli per prevenire la perdita dell'udito operapadrepio.it/it/notizie-e-c… x.com