Sinfonie in Salone | il quarto appuntamento nel Salone dei Marmi del Comune

Giovedì 18 dicembre 2025, alle 17.30, il Salone dei Marmi di Palazzo di Città accoglie il quarto appuntamento di “Sinfonie in Salone”. Un evento dedicato alla scoperta e valorizzazione dei giovani talenti musicali, promosso dall’amministrazione per diffondere la cultura musicale e offrire un palcoscenico alle nuove generazioni. Un’occasione unica per vivere un momento di arte e musica in un contesto prestigioso.

© Salernotoday.it - Sinfonie in Salone: il quarto appuntamento nel Salone dei Marmi del Comune Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 17.30, il Salone dei Marmi di Palazzo di Città ospiterà il quarto appuntamento di "Sinfonie in Salone", la rassegna musicale dedicata alla valorizzazione del talento delle giovani generazioni e alla diffusione della cultura musicale, voluta dall'amministrazione.

SINFONIE IN SALONE - Che pomeriggio meraviglioso! Oggi al Palazzo di Città - Salone dei Marmi si è tenuto il terzo appuntamento della rassegna "Il suono della gioventù"! Protagonisti: I.C. Calcedonia - San Tommaso d'Aquino Orchestra e Coro Un po - facebook.com facebook

