Screening dell’udito come ci aiuteranno smartphone e cuffie intelligenti

Gli smartphone e le cuffie intelligenti stanno diventando strumenti utili per lo screening dell’udito, rendendo più semplice monitorare la salute di questa funzione. Con poche app e dispositivi collegati, è possibile effettuare controlli periodici direttamente a casa. Questa tecnologia permette di individuare eventuali problemi uditivi senza dover ricorrere immediatamente a visite specialistiche, semplificando l’accesso ai controlli.

Ricordiamoci di controllare il nostro udito. Basta poco per fronteggiare un problema che pesa, e molto, sulla salute di tante persone. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1,5 miliardi di individui nel mondo convivono con una perdita uditiva. È un numero enorme: significa che, in media, quasi due persone su dieci presentano qualche forma di perdita dell'udito. Il tutto, con ripercussioni sul benessere. Negli ultimi dieci anni la ricerca ha dimostrato sempre più chiaramente quanto l'udito sia fondamentale per la salute generale. Stando a quanto riportano i dati della Lancet Commission on Dementia, la perdita dell'udito è probabilmente il più grande fattore di rischio modificabile per il decadimento cerebrale, per il modo in cui influisce sul cervello.