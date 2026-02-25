Giornata mondiale dell' udito | all' Aoup screening gratuito per i ragazzi da 6 a 13 anni

A Pisa, come negli anni precedenti, anche stavolta nell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria dell’Aoup, nel pomeriggio del 3 marzo (a partire dalle 14.30) verrà svolto uno screening gratuito per i disturbi dell’udito ai ragazzi da 6 a 13 anni. Le visite di screening verranno svolte su prenotazione, fino a esaurimento posti e sono prenotabili all’indirizzo: [email protected]. Ai partecipanti sarà inoltre consegnato un opuscolo informativo sui rischi per l’udito legati all’esposizione al rumore, particolarmente importante per una popolazione di giovani sempre più 'immersa' in ambienti rumorosi. Perché questa giornata è importante? Le malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi rappresentano una realtà diffusa che coinvolge tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani. La sordità, spesso sottovalutata o non riconosciuta, può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali e sullo sviluppo cognitivo, soprattutto nei più piccoli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

A Pordenone screening gratuito per la giornata mondiale dell'uditoL’Asfo ha organizzato uno screening gratuito il 3 marzo a Pordenone, in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito 2026.

Giornata della Sordità: al Policlinico di Modena un pomeriggio di screening gratuito dell’uditoDurante la Giornata della Sordità, il Policlinico di Modena ha organizzato uno screening gratuito dell’udito, attirando molte persone interessate.

Temi più discussi: Giornata Mondiale dell'Udito; Giornata Mondiale dell’Udito: i medici della UOC Otorinolaringoiatria incontrano i bambini alla Scuola dell’Infanzia San Prosdocimo; A Pordenone screening gratuito per la giornata mondiale dell'udito; Screening gratuito dell’udito al San Raffaele di Milano.

GIORNATA MONDIALE DELL'UDITO: SCREENING GRATUITO ALL'AOU SENESEL’Azienda ospedaliero?universitaria Senese aderisce alla V Giornata di Sensibilizzazione sulle Malattie dell’Orecchio e sui Disturbi Uditivi, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e ... oksiena.it

Giornata Mondiale dell’Udito, serve prevenzione nelle scuole. Venerdì evento dedicato ai più giovaniIl 3 marzo poi per Whd iniziativa sensibilizzazione congiunta con la Rai Secondo i dati dell’Oms, circa 90 milioni di bambini e adolescenti tra i 5 e i 19 anni convivono con una perdita uditiva; molti ... corrierenazionale.it

4 marzo 2026 In occasione della Giornata mondiale contro l’HPV e della Giornata internazionale della Donna, ASST Mantova organizza una giornata di prevenzione contro L’HPV. Gli ambulatori disponibili per la vaccinazione nel territorio della provincia sa - facebook.com facebook

World Spay Day, la Giornata mondiale della sterilizzazione. Perché è importante e anche utile alla salute di cani e gatti x.com