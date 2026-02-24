A Pordenone screening gratuito per la giornata mondiale dell' udito

L’Asfo ha organizzato uno screening gratuito il 3 marzo a Pordenone, in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito 2026. La scelta deriva dalla volontà di sensibilizzare sulla diffusione di problemi uditivi poco riconosciuti, come la sordità. L’iniziativa mira a offrire un primo controllo alle persone interessate, coinvolgendo anche chi vive in zone meno servite. Molti cittadini hanno già confermato la loro partecipazione, pronti a verificare la salute delle loro orecchie.

Screening gratuiti per la Giornata Mondiale dell’Udito 2026. L'Asfo, il prossimo 3 marzo, ha scelto di aderire alla quinta edizione della giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi, dal titolo “Sordità: un problema nascosto”. Iniziativa promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale (SIOeChCF) e dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), in collaborazione con le associazioni di pazienti e familiari di persone ipoacusiche. Il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Pordenone, diretto dal dottor VittorioGiacomarra, offrirà per la giornata del 3 marzo uno screening audiologico, che prevede l’esecuzione di un esame audiometrico tonale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Giornata della Sordità: al Policlinico di Modena un pomeriggio di screening gratuito dell’uditoDurante la Giornata della Sordità, il Policlinico di Modena ha organizzato uno screening gratuito dell’udito, attirando molte persone interessate.