Monossido killer | un’intera famiglia intossicata a Calolziocorte tra cui un bimbo di sei anni
A Calolziocorte, una famiglia di sei persone è finita in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio proveniente da un incendio domestico che ha coinvolto il camino difettoso. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, trovando i residenti sopraffatti dal gas tossico mentre cercavano di uscire dall’abitazione. Il bambino di sei anni, insieme ai genitori e ai nonni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure. La fuga di monossido ha causato un’intossicazione collettiva, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori.
Calolziocorte (Lecco), 14 febbraio 2026 – Una f amiglia di sei persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio a Calolziocorte. Gli intossicati sono i due genitori, papà e mamma, e i loro figli, che hanno 18 anni il più grande, sei mesi appena il più piccolo. Sono cittadini stranieri, originari dell’Africa Centrale. I soccorsi. L'allarme è scattato questa mattina all'alba, intorno alle 6. Il gas killer, incolore e inodore, è stato sprigionato probabilmente da una caldaia a metano guasta. Genitori e figli sono stati soccorsi dai sanitari di Areu. In posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per la bonifica dell'abitazione satura di monossido e la messa in sicurezza dell'impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Monossido, intera famiglia intossicata
Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto un'intera famiglia nigeriana residente nei pressi di Monghidoro.
Monossido di carbonio: un'intera famiglia intossicata. L’allarme: “Non riusciamo a respirare”
Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto un'intera famiglia a Monghidoro, in provincia di Bologna.
Argomenti discussi: Monossido di carbonio killer in una casa, morta un'intera famiglia; Monossido killer silenzioso. Ogni anno fino a 600 morti; Intossicati dal monossido. Famiglia al San Martino; Lucca, il monossido di carbonio stermina padre, madre e due figli.
Monossido di carbonio, killer silenzioso in casa. Come prevenire un’intossicazione che può essere fataleCos’è l’intossicazione da monossido di carbonio, quali sono i sintomi e come prevenirla: manutenzione, rilevatori e regole di sicurezza domestica ... iodonna.it
Lucca, intera famiglia di 4 persone morta per il monossido. Una quinta persona ricoverata in codice rossoTragedia a Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca: un’intera famiglia è stata intossicata dal monossido di carbonio. Hanno perso la vita padre, madre e due figli. Secondo quanto appreso, coinv ... affaritaliani.it
Monossido “killer” in casa, tre intossicati nella notte: evacuata un’abitazione L' ARTICOLO NEL PRIMO COMMENTO facebook
Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #Olimpiadi porta del mondo 2 #Pace olimpica | #PapaLeone 3 #Attentato al generale | #Ucraina 4 #Killer silenzioso | #Monossido 5 Ritorno in Terra Santa | #Vescovi In diretta su #Tv2000 #6febb x.com