A Calolziocorte, una famiglia di sei persone è finita in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio proveniente da un incendio domestico che ha coinvolto il camino difettoso. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, trovando i residenti sopraffatti dal gas tossico mentre cercavano di uscire dall’abitazione. Il bambino di sei anni, insieme ai genitori e ai nonni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure. La fuga di monossido ha causato un’intossicazione collettiva, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori.

Calolziocorte (Lecco), 14 febbraio 2026 – Una f amiglia di sei persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio a Calolziocorte. Gli intossicati sono i due genitori, papà e mamma, e i loro figli, che hanno 18 anni il più grande, sei mesi appena il più piccolo. Sono cittadini stranieri, originari dell’Africa Centrale. I soccorsi. L'allarme è scattato questa mattina all'alba, intorno alle 6. Il gas killer, incolore e inodore, è stato sprigionato probabilmente da una caldaia a metano guasta. Genitori e figli sono stati soccorsi dai sanitari di Areu. In posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per la bonifica dell'abitazione satura di monossido e la messa in sicurezza dell'impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monossido killer: un’intera famiglia intossicata a Calolziocorte, tra cui un bimbo di sei anni

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto un'intera famiglia nigeriana residente nei pressi di Monghidoro.

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto un'intera famiglia a Monghidoro, in provincia di Bologna.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Monossido di carbonio killer in una casa, morta un'intera famiglia; Monossido killer silenzioso. Ogni anno fino a 600 morti; Intossicati dal monossido. Famiglia al San Martino; Lucca, il monossido di carbonio stermina padre, madre e due figli.

Monossido di carbonio, killer silenzioso in casa. Come prevenire un’intossicazione che può essere fataleCos’è l’intossicazione da monossido di carbonio, quali sono i sintomi e come prevenirla: manutenzione, rilevatori e regole di sicurezza domestica ... iodonna.it

Lucca, intera famiglia di 4 persone morta per il monossido. Una quinta persona ricoverata in codice rossoTragedia a Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca: un’intera famiglia è stata intossicata dal monossido di carbonio. Hanno perso la vita padre, madre e due figli. Secondo quanto appreso, coinv ... affaritaliani.it

Monossido “killer” in casa, tre intossicati nella notte: evacuata un’abitazione L' ARTICOLO NEL PRIMO COMMENTO facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #Olimpiadi porta del mondo 2 #Pace olimpica | #PapaLeone 3 #Attentato al generale | #Ucraina 4 #Killer silenzioso | #Monossido 5 Ritorno in Terra Santa | #Vescovi In diretta su #Tv2000 #6febb x.com