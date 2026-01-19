Vi portano via tutto La nuova truffa che colpisce gli anziani | tante vittime in Italia funziona così

Una recente truffa si sta diffondendo tra gli anziani in Italia, con modalità che imitano un normale controllo delle forze dell’ordine. Questa frode mira principalmente alle persone più vulnerabili, portando via loro denaro e beni con inganni mirati. È importante conoscere i metodi utilizzati e adottare precauzioni per proteggersi da queste truffe sempre più diffuse e sofisticate.

Si presenta come un normale controllo delle forze dell’ordine, ma in realtà è una truffa ben orchestrata che colpisce soprattutto le fasce più fragili della popolazione. È la cosiddetta truffa della targa clonata, un raggiro che negli ultimi giorni sta registrando un preoccupante aumento di segnalazioni in diverse zone d’Italia. Secondo le prime ricostruzioni, il sistema avrebbe origine da una banda organizzata con base a Napoli, specializzata in truffe agli anziani. I criminali sfruttano paura e senso del dovere civico per convincere le vittime a collaborare, trasformando un falso allarme in un vero e proprio furto in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una nuova truffa si diffonde rapidamente in Italia attraverso WhatsApp, coinvolgendo già numerose vittime. La vasta diffusione dell'app di messaggistica rende gli utenti più vulnerabili a frodi e rischi per la privacy. È fondamentale conoscere i pericoli e adottare le corrette precauzioni per evitare conseguenze dannose.

Negli ultimi mesi, una nuova truffa ai danni degli anziani sta crescendo in Italia, con perdite superiori ai 2 milioni di euro. I Carabinieri di Milano hanno recentemente smantellato una banda criminale attiva in Lombardia e Svizzera, specializzata nel metodo del falso carabiniere, evidenziando l'importanza di maggiore attenzione e prevenzione.

