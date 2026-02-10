La mia bambina… Vi arriva da amici via WhatsApp ma è una truffa pericolosissima | già tante vittime

Una truffa senza scrupoli gira su WhatsApp e mette a rischio chi riceve certi messaggi. Alcuni utenti segnalano di aver ricevuto via chat un messaggio da amici che invita a votare per una bambina o una giovane ballerina in un concorso. In realtà, si tratta di una trappola digitale che ha già fatto molte vittime. È importante stare attenti e non cliccare su link sospetti, perché dietro ci sono truffatori pronti a rubare dati o denaro.

Se ricevete su WhatsApp un messaggio da parte di un amico che vi invita a votare per una bambina o una giovane ballerina impegnata in un concorso di danza, è bene fare attenzione: potrebbe trattarsi di una truffa online. Nelle ultime settimane, infatti, sta circolando in modo massiccio sull'app di messaggistica un nuovo raggiro, tecnicamente definito smishing, che sfrutta la fiducia verso contatti già presenti in rubrica per sottrarre il controllo degli account e diffondersi come un virus. L'allarme arriva da Adiconsum, che segnala migliaia di casi in tutta Italia. La truffa non solo consente ai criminali di impossessarsi degli account WhatsApp, ma permette anche di carpire dati sensibili e informazioni personali delle vittime.

