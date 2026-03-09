Scoperta rivoluzionaria | la ketamina agisce sui recettori AMPA
Una scoperta recente ha mostrato che la ketamina agisce direttamente sui recettori AMPA nel cervello di pazienti con depressione resistente. Uno studio pubblicato su una rivista scientifica specializzata ha illustrato che questa sostanza influenza i recettori cerebrali, fornendo nuove informazioni sui meccanismi d’azione. La ricerca si concentra sugli effetti della ketamina in soggetti affetti da depressione difficile da trattare.
Uno studio pubblicato su una rivista scientifica specializzata ha rivelato per la prima volta come la ketamina agisca direttamente sui recettori cerebrali dei pazienti con depressione resistente. La ricerca, condotta in Giappone e resa pubblica il 5 marzo 2026, utilizza la tomografia a emissione di positroni per visualizzare cambiamenti specifici nell’attività dei recettori AMPA. I dati indicano che circa un terzo delle persone affette da disturbo depressivo maggiore non risponde ai farmaci convenzionali, creando un vuoto terapeutico critico. Il nuovo approccio diagnostico permette di collegare le variazioni nella densità dei recettori al miglioramento clinico osservato nei soggetti trattati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Prostata, svelata la rotta segreta delle infezioni: la scoperta rivoluzionaria
Aveva in casa ketamina, metanfetamine ed ecstasy: scoperta dalla Polizia Locale«Il sequestro riguarda sostanze stupefacenti sintetiche particolarmente insidiose, come ketamina, metanfetamina ed ecstasy, droghe che negli ultimi...