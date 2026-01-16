Prostata svelata la rotta segreta delle infezioni | la scoperta rivoluzionaria
Una recente ricerca ha svelato i meccanismi di infezione della prostata, utilizzando modelli in laboratorio per studiare come l'Escherichia coli penetra e si sviluppa all’interno delle cellule prostatiche. Questa scoperta fornisce nuove indicazioni sulla natura delle infezioni prostatiche, contribuendo a migliorare le strategie di diagnosi e trattamento delle prostatiti batteriche.
Milano, 15 gen. (Adnkronos Salute) - Hanno coltivato una mini prostata in laboratorio e hanno 'pedinato' passo passo l'Escherichia coli - una delle principali cause di prostatite batterica - per scoprire per la prima volta la rotta segreta seguita dall'infezione, la via che consente al batterio di intrufolarsi nelle cellule della prostata per sopravvivere ed eludere il sistema immunitario e gli antibiotici. E' l'impresa messa a segno da un team di ricerca dell'università di Würzburg in Germania che, oltre ad aver decodificato la via di attacco dell'E. coli e fornito prove dirette della strategia di sopravvivenza messa in atto dal patogeno, ha anche identificato un modo per bloccare l'infezione utilizzando una semplice molecola di zucchero chiamata D-mannosio, già utilizzata per prevenire e trattare le infezioni della vescica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
