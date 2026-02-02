Scontro alla rotatoria | ciclista finisce sull’asfalto l’automobilista si allontana

Un incidente si è verificato questa mattina alla rotatoria nel centro cittadino. Un ciclista è finito a terra dopo essere stato coinvolto in un impatto con un’auto, che poi si è allontanata senza fermarsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma l’automobilista non è stato ancora rintracciato.

Scontro alla rotatoria, ciclista finisce a terra e automobilista si allontana prima dell’arrivo dei soccorsi. L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio del 2 febbraio, all’altezza della rotatoria cittadina tra via Conciliazione e corso Europa. A impattare un’auto e una bicicletta; la donna in sella alla bici è stata sbalzata sull’asfalto, restando seriamente ferita. Il conducente dell’auto si è allontanato dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica del 118. Agli agenti della polizia locale il compito di effettuare i rilievi, regolare la viabilità e accertare quanto accaduto, anche ascoltando chi ha assistito alla scena del sinistro, per risalire all’automobilista, che sarà perseguito per omissione di soccorso e per non essersi fermato dopo aver causato un incidente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Una giovane ciclista è stata trasportata in ospedale dopo una caduta accidentale avvenuta a Monterotondo, frazione di Passirano nella Franciacorta.

Un semplice tamponamento a Milano si trasforma in un episodio drammatico: un automobilista viene trascinato sull'asfalto per oltre 100 metri.

