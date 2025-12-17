Incidente sull'A1 a Ponzano Romano tra auto e camion traffico in tilt e chilometri di code

Un incidente tra auto e camion sull'A1, poco dopo Ponzano Romano, ha causato un'improvvisa congestione del traffico. La collisione ha generato lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso Roma e altre destinazioni. La situazione richiede pazienza e attenzione, mentre le autorità intervenute cercano di ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.

Un incidente tra auto e camion sull'A1 vicino Roma a Ponzano Romano ha provocato traffico e chilometri di code.

A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA - NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD IN DIREZIONE ROMARoma, 17 dicembre ... trasporti-italia.com

Incidente A1 adesso: 7 km di coda verso Firenze - Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - sicurauto.it

