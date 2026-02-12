Scuola al via il nuovo Marketplace | sconti e agevolazioni per docenti e personale ATA

Questa mattina il Ministero ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma chiamata Poste Welfare. Si tratta di un marketplace rivolto a docenti e personale ATA, che offrirà sconti e agevolazioni esclusive. La piattaforma è già operativa e disponibile per tutti i dipendenti scolastici, che potranno usufruire di diverse promozioni pensate per loro. La novità mira a migliorare i servizi e i benefici per chi lavora nelle scuole italiane.

Un comunicato stampa del Ministero annuncia la piattaforma di Poste Welfare per personale scolastico e dipendenti MIM. Accedendo via intranet si ottengono sconti su vari beni. Valditara dichiara: "Un'altra misura concreta di welfare a favore di tutto il personale scolastico".

