Scuola al via il nuovo Marketplace | sconti e agevolazioni per docenti e personale ATA

Da orizzontescuola.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Ministero ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma chiamata Poste Welfare. Si tratta di un marketplace rivolto a docenti e personale ATA, che offrirà sconti e agevolazioni esclusive. La piattaforma è già operativa e disponibile per tutti i dipendenti scolastici, che potranno usufruire di diverse promozioni pensate per loro. La novità mira a migliorare i servizi e i benefici per chi lavora nelle scuole italiane.

Un comunicato stampa del Ministero annuncia la piattaforma di Poste Welfare per personale scolastico e dipendenti MIM. Accedendo via intranet si ottengono sconti su vari beni. Valditara dichiara: "Un’altra misura concreta di welfare a favore di tutto il personale scolastico". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Scuola Marketplace

Firmato il nuovo contratto per la scuola: aumenti, arretrati e bonus per docenti e personale Ata

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Scuola Marketplace

Argomenti discussi: Al via il Piccolo Festival La Scuola allo Schermo: scadenza 30 settembre; Un nuovo modo di fare musica a scuola: al via l’accordo tra Trinity College London e CNAPM; Uno sguardo al futuro: al via il sondaggio per l’attivazione del doposcuola; Scuola e disabilità: al via il piano di formazione per l’integrazione scolastica.

scuola al via ilPolizia, al via il corso della scuola di Peschiera: quasi 100 sono allievePeschiera del Garda, la scuola di polizia riapre le porte: al via il 233esimo corso per 208 allievi, quasi 100 sono donne ... veronaoggi.it

Istruzione. Unicef Italia, al via il programma Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anno 2025/2026L’Unicef Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove la nuova edizione del programma dell’Unicef Italia Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anno ... agensir.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.