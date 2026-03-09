A partire dal 9 marzo 2026, diverse piattaforme di vendita online propongono sconti elevati su videogiochi e hardware, con offerte che riguardano titoli recenti come Callisto Protocol, che viene proposto a 23 euro, e vari accessori per il gaming. La settimana si distingue per le promozioni di grande portata, attirando l’attenzione di appassionati e acquirenti di prodotti digitali.

La settimana corrente, a partire dal 9 marzo 2026, vede un’esplosione di promozioni sul mercato digitale dei videogiochi e delle periferiche, guidate da piattaforme specializzate che offrono sconti significativi su titoli nuovi e accessori essenziali. Tra i prodotti in evidenza vi sono il gioco The Callisto Protocol disponibile a soli 23 euro, auricolari wireless SteelSeries con prezzi ridotti e mouse pad Corsair che promettono una precisione superiore. L’offerta si estende anche a console come la Switch, dove Luigi’s Mansion scende sotto i 40 euro, e include hardware professionale come il mouse Logitech PRO scontato. Questa ondata di sconti non rappresenta un semplice evento commerciale isolato, ma riflette un cambiamento strutturale nel modo in cui i consumatori acquisiscono software e hardware. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sconti esplosivi: Callisto Protocol a 23€ e hardware in offerta

