The Callisto Protocol gratis su Epic Games | scarica l’erede di Dead Space

Se pensavate che il regalo di ieri fosse insuperabile, preparatevi a ricredervi. The Callisto Protocol gratis è la bomba che Epic Games Store ha deciso di sganciare oggi, scuotendo le fondamenta del gaming su PC. Non capita spesso di vedere un titolo così recente, con valori produttivi stellari e un cast hollywoodiano (tra cui Josh Duhamel e Karen Fukuhara), offerto senza alcun costo. Questo non è un semplice gioco horror; è un’esperienza cinematografica viscerale, brutale e tecnicamente sbalorditiva, nata dalla mente di Glen Schofield, l’uomo che ha ridefinito il terrore nello spazio con il primo Dead Space. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

