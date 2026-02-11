Galaxy watch 8 e ultra in offerta | pixel 10 scontato fino a 350 dollari e altri sconti
L’offerta del President’s Day mette in sconto Galaxy Watch 8 e Ultra, con prezzi più bassi rispetto al solito. Anche il Pixel 10 scende fino a 350 dollari, insieme ad altri dispositivi come smartphone, tablet e notebook. Chi vuole risparmiare può approfittarne in questi giorni.
l’offerta di President’s Day è disponibile con sconti significativi su dispositivi di consumo, tra cui smartphone, smartwatch, tablet e notebook. le riduzioni interessano marchi leader come google, samsung e asus, offrendo condizioni competitive su modelli di punta e accessori, sia sui canali ufficiali che su venditori terzi. l’analisi seguente riassume le proposte principali, organizzate per categoria e canale di vendita, per una consultazione rapida e mirata. amazon president’s day: promozioni in corso su dispositivi top. la versione ufficiale della promo di amazon è ora attiva, con notevoli ribassi su diverse linee di prodotto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su Galaxy Watch 8 e Ultra
Google pixel 10 pro fold offerta: risparmia 350 dollari sul pieghevole preferito
Google lancia un’offerta su Pixel 10 Pro Fold, il suo smartphone pieghevole.
Regali di Natale top in offerta: iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL
Scopri le migliori offerte di Natale su Amazon con sconti esclusivi sui top di gamma come iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL.
Ultime notizie su Galaxy Watch 8 e Ultra
Argomenti discussi: Passi sempre all’ultimo smartwatch? Il Galaxy Watch 8 è tuo a 186€; Amante delle novità tech? Galaxy Watch 8 scontato a 186€; Samsung sta lavorando a Galaxy Watch 9, Ultra 2 e ai Galaxy Tab S12; Samsung, prezzo in picchiata per lo smartwatch indistruttibile: offerta shock.
Passi sempre all’ultimo smartwatch? Il Galaxy Watch 8 è tuo a 186€Il Samsung Galaxy Watch 8 è in offerta su AliExpress a un prezzo davvero vantaggioso! Questo smartwatch con display Super AMOLED da 1,5 pollici, 2GB di RAM e 32GB di storage, disponibile nelle version ... tomshw.it
Amazon: il prezzo è giusto per il Samsung Galaxy Watch 8Amazon è pronta a fare la differenza in un mercato sempre più ricco di occasioni e di prezzi speciali, con la possibilità di mettere le mani su Samsung Gal ... tecnoandroid.it
SAN VALENTINO IL REGALO GIUSTO CE L’HA TIM. Quest’anno sorprendi davvero: Smartphone 5G anche in coppia (x2) Apple Watch e Galaxy Watch AirPods, Buds e accessori Dyson Airwrap & Airstrait TV Samsung Crystal UHD - facebook.com facebook
I leak suggeriscono che Samsung sia al lavoro su diversi nuovi prodotti: Galaxy Watch 9, Ultra 2 e Tab S12 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.