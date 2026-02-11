Galaxy watch 8 e ultra in offerta | pixel 10 scontato fino a 350 dollari e altri sconti

L’offerta del President’s Day mette in sconto Galaxy Watch 8 e Ultra, con prezzi più bassi rispetto al solito. Anche il Pixel 10 scende fino a 350 dollari, insieme ad altri dispositivi come smartphone, tablet e notebook. Chi vuole risparmiare può approfittarne in questi giorni.

l’offerta di President’s Day è disponibile con sconti significativi su dispositivi di consumo, tra cui smartphone, smartwatch, tablet e notebook. le riduzioni interessano marchi leader come google, samsung e asus, offrendo condizioni competitive su modelli di punta e accessori, sia sui canali ufficiali che su venditori terzi. l’analisi seguente riassume le proposte principali, organizzate per categoria e canale di vendita, per una consultazione rapida e mirata. amazon president’s day: promozioni in corso su dispositivi top. la versione ufficiale della promo di amazon è ora attiva, con notevoli ribassi su diverse linee di prodotto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Galaxy Watch 8 e Ultra

Ultime notizie su Galaxy Watch 8 e Ultra

