Scomparsa di Roberta cani molecolari in azione sulla costa dopo il racconto di una testimone

Sono passati quasi 27 anni dalla scomparsa di Roberta Martucci, avvenuta la sera del 20 agosto 1999 tra Torre San Giovanni e Gallipoli. La ragazza non è mai stata ritrovata e le sue tracce sono scomparse nel nulla. Recentemente, alcuni cani molecolari sono stati impiegati sulla costa per cercare eventuali indizi, dopo il racconto di una testimone che ha fornito nuove informazioni.

La donna, dopo aver appreso del caso Martucci solo di recente, ha raccontato e ricordato, ipotizzando quindi un possibile collegamento, che in quei giorni dell’estate del 1999, nel tratto del litorale in località Tabarano, aveva visto un cumulo di pietre posizionate sulla spiaggia che il giorno precedente non c’erano. Secondo il ricordo della testimone il modo in cui quelle pietre e quei sassi erano stati posti era molto simile alla creazione di una tomba. E altresì, pochi giorni dopo e per molti mesi, da quel cumulo si era percepito fuoriuscire del cattivo odore. Nel corso degli anni inoltre dalla zona in questione sarebbe poi germogliato e cresciuto un albero di ulivo selvatico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

