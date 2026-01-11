Scomparsa Annabella Martinelli trovata la bici della 22enne | in azione droni e cani molecolari

Sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, scomparsa a Teolo, nel Padovano. Le forze dell’ordine utilizzano droni e cani molecolari per esplorare i sentieri e le zone vicine, seguendo le tracce del telefono della giovane. La ricerca si concentra sulle aree dove il dispositivo ha agganciato un ripetitore, con l’obiettivo di rintracciare Annabella e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

