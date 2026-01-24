VIDEO | Iran | in centinaia alla manifestazione Il mondo guarda il regime uccide

Oggi a Genova si è svolta una manifestazione di solidarietà con il popolo iraniano, con centinaia di partecipanti. L'evento ha attirato l'attenzione sulla situazione politica e sociale in Iran, sottolineando il sostegno internazionale e la richiesta di rispetto dei diritti umani. La manifestazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione globale verso le problematiche di repressione e violenza nel paese.

Centinaia di persone hanno manifestato questo pomeriggio a Genova in solidarietà con il popolo iraniano. La manifestazione è stata organizzata in concomitanza con le proteste in corso in Iran contro il regime islamico. L'iniziativa ha richiamato in piazza cittadini e attivisti per denunciare la repressione. Questa mattina, circa 200 persone della comunità iraniana di Genova hanno partecipato a una manifestazione di sostegno alle proteste in Iran contro il regime dell'Ayatollah Khamenei. Le proteste in Iran, in corso da oltre due settimane, coinvolgono diverse fasce della popolazione e sono state segnate da numerose vittime secondo le ONG. Dal 28 dicembre 2025 in Iran centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per reclamare migliori condizioni di vita, diritti, libertà e la fine della Repubblica islamica.

