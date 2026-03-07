Anche a Verona lunedì 9 marzo sarà sciopero generale e femminista

A Verona lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero generale e femminista che coinvolgerà vari settori del pubblico e del privato. La mobilitazione interessa lavoratori di diverse categorie e mira a manifestare il dissenso attraverso due forme di astensione dal lavoro. La giornata si svolgerà con manifestazioni e cortei in tutta la città, come parte di una protesta nazionale.

Verona si prepara a una giornata di mobilitazione nazionale lunedì 9 marzo, con due forme di astensione dal lavoro che coinvolgeranno diversi settori del pubblico e del privato. Da un lato, lo sciopero generale proclamato da Slai Cobas e Usi interesserà l'intera giornata; dall'altro, Filcams Cgil promuove uno sciopero femminista nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. Il Comune di Verona ha precisato che, nonostante l'astensione, saranno garantiti i servizi essenziali. Tra questi figurano le attività della polizia locale e della Protezione civile, comprese le portinerie del municipio e del comando, la centrale operativa, il pronto intervento e la presenza dell'ufficiale di servizio.