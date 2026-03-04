Sciopero 9 marzo 2026 trasporti scuola e sanità a rischio | ecco tutte le informazioni e gli orari

Il 9 marzo 2026 si preannuncia uno sciopero che coinvolge trasporti, scuola e sanità, mettendo a rischio i servizi pubblici. Le agitazioni sono state annunciate dai sindacati e riguardano diverse categorie di lavoratori, con orari e modalità ancora in fase di definizione. La giornata di protesta si svolgerà in tutto il territorio nazionale, con possibili disagi per cittadini e utenti.