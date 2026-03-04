Sciopero 9 marzo 2026 trasporti scuola e sanità a rischio | ecco tutte le informazioni e gli orari
Il 9 marzo 2026 si preannuncia uno sciopero che coinvolge trasporti, scuola e sanità, mettendo a rischio i servizi pubblici. Le agitazioni sono state annunciate dai sindacati e riguardano diverse categorie di lavoratori, con orari e modalità ancora in fase di definizione. La giornata di protesta si svolgerà in tutto il territorio nazionale, con possibili disagi per cittadini e utenti.
Il mese di marzo 2026 si apre sotto il segno di una profonda tensione sindacale che promette di fermare a macchia d'olio diversi settori nevralgici del Paese. I sindacati hanno proclamato una serie di astensioni che comprenderanno la scuola, i trasporti pubblici, la sanità e persino il soccorso tecnico dei Vigili del Fuoco. Non si tratta solo di rivendicazioni salariali, ma di una mobilitazione che intreccia i diritti del lavoro con le istanze civili, culminando nella giornata simbolica del 9 marzo. Il cuore della protesta e lo sciopero generale del 9 marzo Lunedì 9 marzo rappresenta la data nevralgica dell'intero mese, con la proclamazione di uno sciopero generale nazionale indetto dalla sigla Slai-Cobas. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
