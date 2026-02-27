Goggia torna protagonista | la classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si riaccende in discesa

Nella stagione 2025-2026 di sci alpino femminile, la classifica della Coppa del Mondo si riaccende con Sofia Goggia che torna a essere protagonista nelle discese. Mikaela Shiffrin mantiene la leadership generale, dopo aver concluso in testa la gara di Soldeu. La competizione prosegue con le atlete che si sfidano per conquistare punti e migliorare le loro posizioni in classifica.

La leadership della Coppa del Mondo di sci alpino femminile resta affidata a Mikaela Shiffrin, che al termine della discesa di Soldeu consolida la posizione al vertice con 1.133 punti. La distanza sul secondo in classifica è di 170 lunghezze, con Camille Rast che chiude il gruppo di testa a 963. Emma Aicher completa il podio provvisorio della generale con 734 punti, mentre Sofia Goggia guida la squadra azzurra in quarta posizione a 646 punti, restando al momento anche in testa al campionato di Super-G. Di seguito è evidenziata la situazione attuale della Coppa del Mondo sci alpino femminile, con i punteggi principali e la posizione delle atleta in ciascuna disciplina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

