Sci alpino l’Italia femminile ha pagato gli infortuni Goggia si è sbloccata sorpresa Della Mea

La prima parte di stagione della squadra femminile italiana di sci alpino può essere archiviata con un bilancio complessivamente positivo, anche perchè non era cominciata sotto una buona stella, visto che all’infortunio di Brignone si erano aggiunti quelli di Marta Rossetti e Marta Bassino, con entrambe costrette a saltare tutto l’anno. Sicuramente il numero dei podi è decisamente diminuito, ma qui pesa l’assenza in particolare di Brignone, sul cui ritorno c’è davvero un’attesa spasmodica, ma le azzurre hanno saputo comunque mantenere una buona continuità di rendimento almeno in tre specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

