sci alpino il francese hachigat vince il superg dei mondiali juniores undicesimo antonioli

Nel superG maschile dei Mondiali Juniores di sci alpino a Narvik, in Norvegia, il francese Hachigat si è aggiudicato la vittoria, mentre l’italiano Antonioli si è classificato all’undicesimo posto. La gara si è svolta con la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione prosegue con altre discipline in programma nei prossimi giorni.

Fa festa la Francia nel superG maschile dei Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Narvik in Norvegia. Il transalpino Victor Hachigat si è imposto per soli tre centesimi sullo svizzero Sandro Manser, che ha così conquistato l'argento. Sul gradino più basso del podio e con il bronzo al collo ci è salito invece il canadese Jake Kertesz-Knight, staccato di 21 centesimi dalla vetta. Quarta e quinta posizione per gli americani Jeremy Nolting (+0.33) ed Aksel Lindenmeyr (+0.53). Sesto il norvegese Sebastian Espen Bengston (+0.61), che ha preceduto l'americano Mattias Wilson (+0.68) ed il tedesco Felix Roesle (+0.74). Completano la Top-10 l'austriaco Matthias Fernsebner (+0.

