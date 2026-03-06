programma orari e dirette tv dei mondiali di sci alpino juniores 2026

I Mondiali di sci alpino juniores 2026 si svolgono a Narvik, in Norvegia, e dureranno dieci giorni. La competizione coinvolge giovani atleti provenienti da diverse nazioni, con programmi, orari e dirette televisive disponibili per seguire le varie gare. La manifestazione rappresenta una vetrina importante per le promesse emergenti della disciplina.

Si aprono i mondiali sci alpino juniores 2026 a Narvik, Norvegia, con una finestra di dieci giorni che mette al centro le promesse della disciplina. L'edizione quarantacinquesima vede una programmazione intensa tra discesa libera, giant e slalom, offrendo agli atleti giovani la possibilità di confrontarsi su un palcoscenico globale e di provare la strada verso i prossimi grandi appuntamenti olimpici. La rassegna, in calendario dal 7 al 15 marzo, è strutturata con attenzione alle specialità classiche: discesa, gigante e slalom, con le gare di squadra a completare il quadro. L'annullamento della prima prova cronometrata per uomini e donne ha limitato l'insieme delle sessioni di test a una sola giornata, prima delle due prove libere ufficiali.

