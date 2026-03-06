guida completa alle dirette tv e streaming dei mondiali juniores di sci alpino 2026

I Mondiali juniores di sci alpino 2026 si svolgono a Narvik, in Norvegia, dal 7 al 15 marzo. La competizione vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi che si sfidano in diverse discipline sulla neve. La manifestazione viene trasmessa in diretta televisiva e streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento delle gare. Le dirette coprono tutte le sessioni della competizione per un pubblico globale.

I mondiali juniores di sci alpino 2026 si disputano a Narvik, in Norvegia, dal 7 al 15 marzo, offrendo una vetrina alle giovani leve pronte a misurarsi su un palcoscenico internazionale. la nazionale italiana schiera una squadra composta da atleti selezionati per competere nelle varie discipline della rassegna iridata di categoria. La formazione azzurra è stata definita da Paolo Deflorian ed è composta da sedici giovani talenti pronti a confrontarsi con avversari provenienti da diverse nazioni. Per quanto riguarda la copertura digitale, l’accesso agli appuntamenti in programma è disponibile in streaming e attraverso la cronaca in tempo reale fornita dalle piattaforme designate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Si aprono i mondiali sci alpino juniores 2026 a Narvik, Norvegia, con una finestra di dieci giorni che mette al centro le promesse della disciplina.

