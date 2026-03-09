Sci alpino i promossi e bocciati del fine settimana | Pirovano doppietta stellare Goggia opaca Aicher che sprechi!

Nel fine settimana di sci alpino si sono distinti alcuni atleti: Laura Pirovano ha ottenuto una doppietta con prestazioni brillanti, mentre Sofia Goggia ha deluso le aspettative con una prova sottotono. Tra i bocciati figura anche Aicher, che ha sprecato un’occasione importante. Questi sono i risultati più evidenti tra le competizioni recenti, con alcuni protagonisti che hanno lasciato il segno e altri che non sono riusciti a confermarsi.

I PROMOSSI. LAURA PIROVANO: che weekend! Indimenticabile. Dopo numerose gare nelle quali aveva subito ogni tipo di beffa, la ventottenne trentina non solo ha centrato la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, ma ha saputo ripetersi anche nella giornata successiva! La nostra portacolori ha finalmente spezzato questo tabù e lo ha fatto in entrambi i casi precedendo la seconda per un solo centesimo! Se le meritava queste gioie e siamo sicuri che non saranno le ultime della carriera. LUCAS PINHEIRO BRAATHEN: prosegue il suo magic moment nel gigante. Dopo la splendida medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, il brasiliano domina la scena anche a Kranjska Gora chiudendo al comando la prima manche e rifilando distacchi pesanti a tutti anche nella seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Pirovano doppietta stellare, Goggia opaca, Aicher che sprechi! Articoli correlati Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Goggia che vittoria! Odermatt manda un messaggio a Von AllmenSOFIA GOGGIA: chiude il weekend di Soldeu con una vittoria di grande spessore nel secondo superG. Leggi anche: Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Vonn infinita, Odermatt rinasce, Goggia delusa Contenuti e approfondimenti su Sci alpino Temi più discussi: Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Goggia che vittoria! Odermatt manda un messaggio a Von Allmen; Sci alpino, le convocate dell’Italia per Passo San Pellegrino. Sofia Goggia insegue due Coppe di specialità; A che ora parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Sci alpino, i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores. Trocker e Collomb le stelle azzurre a Narvik. Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Pirovano doppietta stellare, Goggia opaca, Aicher che sprechi!I PROMOSSI LAURA PIROVANO: che weekend! Indimenticabile. Dopo numerose gare nelle quali aveva subito ogni tipo di beffa, la ventottenne trentina non solo ... oasport.it Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Goggia che vittoria! Odermatt manda un messaggio a Von AllmenI PROMOSSI SOFIA GOGGIA: chiude il weekend di Soldeu con una vittoria di grande spessore nel secondo superG. Dopo il podio in discesa ed il sesto posto di ... oasport.it Che giornata per le azzurre dello sci alpino e gli azzurri dello slittino! Quattro podi che rendono questa domenica decisamente FANTASTICA! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook Che giornata per le azzurre dello sci alpino e gli azzurri dello slittino! Quattro podi che rendono questa domenica decisamente FANTASTICA! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com