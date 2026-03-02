Sci alpino i promossi e bocciati del fine settimana | Goggia che vittoria! Odermatt manda un messaggio a Von Allmen

Nel fine settimana di sci alpino, Sofia Goggia si è distinta conquistando la vittoria nel secondo superG a Soldeu. Mentre Odermatt ha mandato un messaggio a Von Allmen con le sue prestazioni, altri atleti sono stati valutati come promossi o bocciati in base ai risultati delle gare. La competizione ha visto diversi protagonisti confrontarsi su piste impegnative, con esiti che hanno catturato l'attenzione degli appassionati.

SOFIA GOGGIA: chiude il weekend di Soldeu con una vittoria di grande spessore nel secondo superG. Dopo il podio in discesa ed il sesto posto di sabato nel primo superG, la fuoriclasse bergamasca ha messo a segno un successo importante per il morale e per le classifiche. Voleva lasciare il suo graffio post-olimpico e c'è riuscita eccome. MARCO ODERMATT: dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina nei quali aveva forse vinto meno di quello che aveva sperato, centra il successo nell'unica gara di Garmisch- Partenkirchen con il solo Alexis Monney in grado di evitare distacchi abissali. Il fuoriclasse elvetico ha voluto mandare un messaggio a tutti: il re è ancora lui.