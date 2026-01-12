Sci alpino i promossi e bocciati del fine settimana | Vonn infinita Odermatt rinasce Goggia delusa
Ecco un riepilogo delle principali performance dello sci alpino nel fine settimana: Lindsey Vonn si conferma protagonista con la vittoria a Altenmarkt/Zauchensee, mentre Marco Odermatt dimostra un rinnovato vigore. Tra le delusioni, Sofia Goggia fallisce le aspettative. Un quadro complessivo delle gare, con risultati che evidenziano le differenze di forma e rendimento tra gli atleti presenti sulla scena internazionale.
I PROMOSSI. LINDSEY VONN: immensa, infinita, stellare. La fuoriclasse statunitense centra il successo nella discesa di AltenmarktZauchensee e mette in bacheca la vittoria numero 84 della carriera. A 41 anni. Fa qualcosa di clamoroso, domina la scena e rifila distacchi importanti a tutte le rivali. Si presenta in direzione di Milano Cortina con la consapevolezza di essere pronta per scrivere ancora di più la storia di questo sport. MARCO ODERMATT: fa un po’ effetto mettere questo nome in questa casistica ma è del tutto meritato. Il fuoriclasse svizzero torna in vetta al podio dopo quasi un mese e già di per sé questa è una notizia per un vincitore seriale come lui. 🔗 Leggi su Oasport.it
