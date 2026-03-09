La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara per l’ultima tappa prima del gran finale e si svolge ad Are nel 2026. La competizione prevede gare di gigante e slalom, con orari e programmazione ancora da definire. La manifestazione sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le gare in tempo reale.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile affronta l’ultima tappa prima del gran finale e per farlo sceglie una location storica. Le sciatrici tornano in pista ad Are per un fine settimana dedicato alle discipline tecniche. Sono in calendario lo slalom gigante di sabato 14, partenza delle due manche alle 10:00 e alle 13:00, e lo slalom speciale di domenica 15 marzo, le due run scatteranno alle 09:30 e alle 12:30. L’Italia è reduce dalla trionfale tappa della Val di Fassa: Laura Pirovano con due vittorie consecutive, entrambe di un solo centesimo, ha conquistato la vetta della classifica di specialità e si giocherà la Coppa di discesa all’ultima gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Are 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne

