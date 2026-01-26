La Coppa del Mondo di sci alpino a Schladming 2026 si svolge con gare di gigante e slalom in notturna, rappresentando uno degli eventi più attesi della stagione. Di seguito, troverai il programma completo, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire con attenzione questa importante tappa nel calendario internazionale.

Il mese da sempre dedicato alle grandi classiche si conclude con un doppio appuntamento in uno dei templi del panorama internazionale. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile è già pronta a gareggiare nuovamente e sceglie la storica Planai di Schladming per una due giorni di sicuro fascino. Sono infatti in programma lo slalom gigante di martedì 27 gennaio e lo slalom speciale di mercoledì 28, in entrambe le occasioni le due manche scatteranno alle 17:45 e alle 20:45. Quello di domani sarà il settimo test stagionale per gli specialisti dei pali larghi, l’ultimo prima delle Olimpiadi. Si torna in gara a quasi venti giorni dal trionfo ottenuto da Marco Odermatt a Adelboden; lo svizzero guida la graduatoria di specialità con 400 punti, Brennsteiner è secondo con 305, e vuole provare l’ulteriore allungo nei confronti dei diretti rivali per mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Schladming 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom in notturna

Coppa del Mondo sci alpino Adelboden 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per gli uominiLa Coppa del Mondo di sci alpino 2026 ad Adelboden si avvicina alle Olimpiadi di Milano Cortina, offrendo una settimana di gare di gigante e slalom maschile.

Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donneLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna a Kranjska Gora nel 2026, con gare di gigante e slalom.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Spindleruv Mlyn slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video).

Coppa del mondo di sci, slalom maschile a Kitzbuehel: vince Feller. Sala 21°Manuel Feller si aggiudica lo slalom di Coppa del mondo di Kitzbuehel. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard, terzo gradino del podio per il tedesco Linus Strasser. L'unico degli azzurri ... sport.sky.it

Coppa del mondo di sci, Shiffrin vince slalom speciale a Spindleruv Mlyn. 20^ MondinelliLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Shiffrin vince slalom speciale a Spindleruv Mlyn. 20^ Mondinelli ... sport.sky.it

Il nostro Patrick Pezzo Rosola ha vinto la Coppa del Mondo di Ciclocross Juniores, dopo una stagione combattuta. Decisamente a senso unico invece, la Classifica di Coppa del Mondo senior, dove Mathieu van der Poel ha surclassato tutti gli avversari, non c - facebook.com facebook

beverfood.com/coppa-mondo-pa… Coppa del Mondo del #Panettone: i 10 finalisti italiani verso la sfida mondiale 2026 #BolognaFiere #CoppaDelMondoDelPanettone #GiuseppePiffaretti #PanettoniArtigianali #Pasticceria #SIGEP2026 x.com