Schwazer altro ritorno | agli Assoluti marcia coi primi poi la penalità e il ritiro Donati | Stava andando forte

Un atleta con alle spalle una medaglia d’oro olimpica a Pechino, ora a 41 anni, ha partecipato ai Campionati italiani di marcia ad Alessandria, prendendo parte alla gara sulla mezza maratona. Dopo aver chiuso tra i primi, è stato però squalificato e ha dovuto ritirarsi. Un commento di un suo collaboratore ha riferito che stava andando forte durante la competizione.

Alex Schwazer è tornato in gara ad Alessandria in occasione dei Campionati italiani sulla mezza maratona di marcia. Per la prima volta la città piemontese ospita l’assegnazione dei titoli nazionali della specialità, che farà presto il suo debutto anche sulla scena internazionale: prima ai Mondiali a squadre di Brasilia, in programma il 12 aprile, e successivamente agli Europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto. Il marciatore altoatesino, medaglia d’oro nella 50 chilometri ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, ha preso parte alla gara sulla nuova distanza di 21,097 chilometri. La partenza è stata fissata all’ora di pranzo, poco dopo le 12.45, su un circuito cittadino da un chilometro da ripetere ventuno volte: due lunghi rettilinei e altrettanti punti di inversione lungo via Tancredi Duccio Galimberti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

