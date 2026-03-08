LIVE Atletica Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA | Schwazer ritirato dopo la penalità! Orsoni e Fiorini in fuga verso il tricolore

Durante i Campionati Italiani di marcia del 2026, Schwazer è stato ritirato dopo aver subito una penalità. Orsoni e Fiorini continuano a guidare le rispettive competizioni, avvicinandosi alla conquista del titolo. La situazione rimane invariata nelle due gare, con i due atleti in testa e pronti a contendersi la vittoria finale. La gara prosegue senza ulteriori cambiamenti nelle posizioni di testa.

14.01: Situazione invariata nelle due competizioni: Orsoni e Fiorini sempre più vicini alla conquista del titolo 13.58: Aumenta il vantaggio di Orsoni nei confronti di Picchiottino. Alex Schwazer si è ritirato 13.56: fermato dai giudici Matteo Giupponi che era terzo e dunque terzo posto per il giovane Disabato 13.55. Nuovo forcing di Orsoni che guadagna qualche metro su Picchiottino, Giupponi è terzo, Disabato quarto e primo della categoria promesse 13.53: Meno di 5 km al traguardo nella gara maschile: Picchiottino e Orsoni davanti 13.50: Riparte Schwazer, mentre Orsoni e Picchiottino sono affiancati in testa

La decisione di Alex Schwazer di iscriversi ai Campionati Italiani è una dedica a Hubert Rabensteiner, il suo migliore amico scomparso improvvisamente una settimana fa Conosciuto anche come “Schubert”, Hubert era un calzolaio che aveva lavorato per ta x.com