Ritorna Giffoni in a day | cinema formazione e temi sociali per oltre 4 mila studenti fino a marzo

È tornato il progetto Giffoni in a Day, che da anni coinvolge migliaia di studenti della Campania. Questa volta l’evento è ripartito dalla Multimedia Valley e proseguirà fino a marzo, offrendo a ragazzi e ragazze un’occasione di avvicinarsi al mondo del cinema e di affrontare temi sociali importanti. Oltre 4 mila studenti partecipano a questa iniziativa, che combina formazione e crescita culturale in modo diretto e concreto.

È ripartito dalla  Multimedia Valley  il viaggio di  Giffoni in a Day, lo storico appuntamento che da  oltre trent’anni  accompagna gli studenti della  Regione Campania  – e non solo –    in un percorso di cinema, formazione e crescita culturale. Nella  Sala Blu,  trecento studenti  dell’ ITI Galileo Ferraris  di  Napoli  e del  Liceo Giordano Bruno  di  Arzano  hanno inaugurato il nuovo ciclo di incontri, dando il via a un programma che condensa in una sola giornata la magia del festival del cinema per i ragazzi, in attesa della  56esima edizione  in programma dal  17 al 25 luglio. Un’esperienza intensa, fatta di visioni, confronto e partecipazione attiva, che conferma ancora una volta il ruolo di Giffoni come punto di riferimento nazionale per l’offerta culturale e formativa dedicata alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

