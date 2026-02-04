Ritorna Giffoni in a day | cinema formazione e temi sociali per oltre 4 mila studenti fino a marzo

È tornato il progetto Giffoni in a Day, che da anni coinvolge migliaia di studenti della Campania. Questa volta l’evento è ripartito dalla Multimedia Valley e proseguirà fino a marzo, offrendo a ragazzi e ragazze un’occasione di avvicinarsi al mondo del cinema e di affrontare temi sociali importanti. Oltre 4 mila studenti partecipano a questa iniziativa, che combina formazione e crescita culturale in modo diretto e concreto.

È ripartito dalla Multimedia Valley il viaggio di Giffoni in a Day, lo storico appuntamento che da oltre trent’anni accompagna gli studenti della Regione Campania – e non solo – in un percorso di cinema, formazione e crescita culturale. Nella Sala Blu, trecento studenti dell’ ITI Galileo Ferraris di Napoli e del Liceo Giordano Bruno di Arzano hanno inaugurato il nuovo ciclo di incontri, dando il via a un programma che condensa in una sola giornata la magia del festival del cinema per i ragazzi, in attesa della 56esima edizione in programma dal 17 al 25 luglio. Un’esperienza intensa, fatta di visioni, confronto e partecipazione attiva, che conferma ancora una volta il ruolo di Giffoni come punto di riferimento nazionale per l’offerta culturale e formativa dedicata alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Giffoni In A Day Gli studenti disabili avranno l'assistenza fino a giugno: il Comune stanzia oltre 642 mila euro Il Comune di Agrigento ha confermato il finanziamento di oltre 642 mila euro per garantire l’assistenza agli studenti con disabilità grave fino a giugno. Formazione professionale, dalla Regione oltre 570 mila euro ai Salesiani Don Bosco La Regione Abruzzo ha approvato un finanziamento superiore a 570 mila euro destinato ai Salesiani Don Bosco di Vasto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giffoni In A Day Visioni Verticali 2025 presenta I love cinema - Giffoni in a DayLa settima edizione di Visioni Verticali si apre con una nuova e prestigiosa collaborazione con il Giffoni Film Festival. Venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 15 alle 18, presso il Cineteatro Don Bosco ... mymovies.it E' ONLINE LA NUOVA NEWSLETTER DI GIFFONI A tutti voi, Giffoner, controllate le e-mail! Proprio in queste ore, sta partendo la nostra nuova newsletter "Giffoni con te": è una novità che ho voluto fortemente quest'anno e ho realizzato insieme a tutto il Team d - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.