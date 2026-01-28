Giffoni school experience

Riparte oggi a Ferrara la terza tappa di ‘School Experience 5’. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e dall’Istruzione, porta studenti e insegnanti in un percorso tra cinema e immagini. L’evento durerà fino a venerdì 30 e coinvolge le scuole di tutta la regione, offrendo momenti di formazione e confronto sul tema dell’educazione visiva.

Riprende il viaggio di ‘ School Experience 5 ’. Nuovo appuntamento in Emilia Romagna, con Ferrara che sarà protagonista, da oggi a venerdì 30, della terza tappa dell’iniziativa realizzata nell’ambito del piano nazionale ‘ Cinema e Immagini per la Scuola ’, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La tre giorni avrà come partner l’Associazione ‘ MusicFilm ’ di Ferrara, da un decennio risorsa fondamentale per lo sviluppo di attività culturali sul territorio. "Per l’Associazione ‘Musicfilm’ è veramente un privilegio poter essere partner regionali, per il secondo anno, del progetto ‘School Experience’ che vede il ‘ Giffoni Film Festival ’ protagonista insieme alle scuole di Ferrara con lo scopo di promuovere la formazione dell’audiovisivo – le parole di Edoardo Boselli, presidente dell’associazione ‘MusicFilm’ –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

