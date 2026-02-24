Auto finisce nel canale lungo l' Asolana 26enne incastrato nell' abitacolo | grave al Maggiore

Un'auto è finita nel canale lungo l'Asolana, causando l'incidente che ha coinvolto un 26enne rimasto intrappolato nell'abitacolo. La vettura ha perso il controllo in curva, probabilmente a causa di una perdita di aderenza, e si è ribaltata nel corso d'acqua. Soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarre il giovane da dentro l'auto e trasferirlo in ospedale in condizioni critiche. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14.30, sul posto ambulanza, automedica e vigili del fuoco Un'auto è finita nel canale mentre percorreva l'Asolana, all'altezza della località Paradigna, nel primo pomeriggio di martedì 24 febbraio. Poco prima delle ore 14.30 è scattato l'allarme per il veicolo, finito fuori strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica, oltre ai vigili del fuoco. Il giovane conducente di 26 anni, infatti, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Gli operatori del 115 lo hanno liberato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale: 29enne grave in elisoccorso al MaggioreUn giovane di 29 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo dell’auto e finito in un canale a Roveleto di Cadeo, in provincia di Piacenza.

