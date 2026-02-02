Schianto tra due furgoni in A1 conducente incastrato | grave in elisoccorso al Maggiore

Un incidente grave si è verificato questa mattina sull'autostrada A1, tra Parma e Terre di Canossa. Due furgoni si sono scontrati e uno dei conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: l’elicottero ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Maggiore di Parma. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Uno schianto tra due furgoni, lungo l'autostrada A1 tra Parma e Terre di Canossa ha provocato il ferimento grave di uno dei due conducenti, che è stato trasportato in gravi condizioni di salute con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto nella giornata di domenica 1° febbraio in corrispondenza del chilometro 125 in direzione Bologna. Il conducente è rimasto incastrato ed è stato liberato dai vigili del fuoco di Reggio Emilia, arrivati sul posto con una squadra. Sul posto anche le ambulanze del 118, l'elisoccorso dal Maggiore di Parma e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi previsti per legge e ha gestito il traffico in zona.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, si è verificato uno schianto frontale tra due veicoli sulla tangenziale.

